26 Декабря 2017 19:19

Белорусские хоккеисты Евгений Ногачев, Алексей Скабелка и Александр Когалев пополнили состав минской "Юности". Когалев вернулся в стан "медведей" после 15 встреч в КХЛ в рядах минского "Динамо". Алексей Скабелка в нынешнем сезоне официальных матчей не проводил. Защитник Евгений Ногачев до этого момента выступал в ВХЛ. Отметим, "Юность" готовится к Континентальному кубку, который пройдет в середине января в Минске.