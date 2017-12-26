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Евгений Ногачев, Алексей Скабелка и Александр Когалев пополнили состав минской "Юности"
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26 Декабря 2017 19:19

Евгений Ногачев, Алексей Скабелка и Александр Когалев пополнили состав минской "Юности"

Белорусские хоккеисты Евгений Ногачев, Алексей Скабелка и Александр Когалев пополнили состав минской "Юности". Когалев вернулся в стан "медведей" после 15 встреч в КХЛ в рядах минского "Динамо". Алексей Скабелка в нынешнем сезоне официальных матчей не проводил. Защитник Евгений Ногачев до этого момента выступал в ВХЛ. Отметим, "Юность" готовится к Континентальному кубку, который пройдет в середине января в Минске.

  

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