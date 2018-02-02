4 Февраля 2018 15:14

Возвращение домой. Экс-нападающий столичных "Крумкачоў" Филипп Иванов подписал контракт с минским "Динамо", сообщает официальный сайт бело-голубых. Иванов - воспитанник "Динамо", выступал за команду с 2009 по 2011 год и провел за нее 5 матчей. В прошлом сезоне в составе "воронов" - 26 игр и 6 голов.