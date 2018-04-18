Егор Шарангович попал в финальный рейтинг НХЛовского драфта-2018

Спорт
18 Апреля 2018 19:18
Егор Шарангович попал в финальный рейтинг НХЛовского драфта-2018Центральное скаутское бюро лиги опубликовало окончательный рейтинг "проспектов" на предстоящую ярмарку талантов. Причем нападающий переместился с 71 на 51 строку в итоговом европейском ростере. Напомним, в минувшем сезоне в активе Шаранговича 4 шайбы и 8 голевых передач в 47-ми играх за "Динамо".
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