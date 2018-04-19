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Две бронзы завоевали белорусские фехтовальщики на молодежном чемпионате Европы в Ереване
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19 Апреля 2018 19:13

Две бронзы завоевали белорусские фехтовальщики на молодежном чемпионате Европы в Ереване

На третью ступень пьедестала почета поднялся Владислав Логунов в состязании рапиристов. Еще одна бронза на счету наших саблистов, которые стали третьими в командном турнире. 

  

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