До зимних Олимпийских игр в Южной Корее остается 50 дней

21 Декабря 2017 21:26

Весь мир в ожидании спортивного праздника. До зимних Олимпийских игр в Южной Корее остается ровно 50 дней. Белорусы начинают обратный отсчет акцией "Разам з камандай". Теперь каждый может поддержать наших атлетов. Пхенчхан уже готов встречать спортсменов - все объекты введены в эксплуатацию. Однако в планы организаторов Игр вмешивается погода. Синоптики предупреждают о сильных холодах. Подробности в репортаже Кристины Камыш.

До старта главных зимних игр четырехлетия в Пхенчхане осталось 50 дней. На данный момент сборная Беларуси завоевала 24 лицензии. Наши атлеты выступят в 6 видах спорта - в биатлоне, фристайле, лыжных гонках, горных лыжах, конькобежном спорте и шорт-треке. И именно сегодня в поддержку олимпийцев стартовала акция "Разам з камандай!".

Суть ее проста: на протяжении месяца каждый желающий может придумать лозунг сборной, сфотографироваться на фоне спортивных объектов и с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением, а также направить пожелания в адрес атлетов, которые совсем скоро будут выступать в Пхенчхане.

Эти фотографии необходимо разместить на своих страницах в социальных сетях с официальными хештегами акции. Лучшие работы организаторы доставят в штаб белорусской делегации в олимпийской деревне в Южной Корее.

Виктория Меннанова, начальник отдела информации; пресс-секретарь Национального олимпийского комитета:

"Мы выбираем не одного победителя, мы планируем отобрать несколько лучших работ. Победители будут отмечены сувенирами НОК Беларуси и автограф-картами от участников нашей сборной на предстоящей зимней Олимпиаде".

Первыми присоединились к движению, конечно же, сами атлеты, а также учащиеся 7-го класса гимназии № 43 города Минска и студенты Университета физкультуры.

Эти школьники впервые посетили Национальный олимпийский комитет и интерактивный музей.

Ученики знают, за кого болеть. В приоритете из видов спорта - фристайл и биатлон. Тут у школьников явный фаворит Дарья Домрачева. Не стеснялись дети делать и свои прогнозы.

Больше спортсменов на Играх - больше шансов на пьедестал. В ближайшее время число белорусских лицензий увеличится.

Во время соревнований будет жарко. Чего не скажешь об общей температуре в Южной Корее. Предполагается, что главный зимний старт четырехлетия в Пхенчхане может стать самым холодным за последнюю четверть века. По прогнозам, во время церемонии открытия температура воздуха опустится до минус 7 градусов. При этом из-за сильного ветра будет ощущаться все минус 14. Осложнит ситуацию и отсутствие крыши над стадионом. Десяткам тысяч зрителей, волонтерам и спортсменам придется пробыть на холоде 5 часов. Поэтому организаторы планируют установить вокруг стадиона стекла для защиты от ветра и раздавать теплые пледы.

Чой Цзун Сык, житель Пхенчхана:

"Мы, местные жители, называем это место самой ближайшей деревней к небу. Пхенчхан расположен высоко в горах, здесь самая холодная точка в стране. Когда не ветрено, вы не чувствуете холода. Когда есть ветер, бывает невыносимо. Многие люди пытаются купить теплую одежду, как только они сюда приезжают. Потому что слишком холодно для них".

Пхенчхан завершает приготовления к Олимпийским играм. Уже введены в эксплуатацию все объекты, хозяева занимаются наведением лоска в столице грядущего форума. Игры стартуют 9 февраля.