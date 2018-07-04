Диего Марадона прибудет в Беларусь 16 июля

К нам едет Марадона. Впервые чемпион мира - 86 прибудет в Беларусь 16 июля. Об этом Диего Армандо заявил в специальном видео в своем Instagram. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе динамовского клуба. Именно в этот день брестское "Динамо" примет "Шахтер" в рамках тура чемпионата в Высшей лиге. Аргентинец выразил желание скорее приехать в Беларусь для начала работы. Напомним, в мае Марадона стал главой правления "Динамо-Брест". Легендарный футболист займется стратегическим развитием клуба.