Спорт
18 Декабря 2017 15:29
В Червене прошли республиканские соревнования по силовым видам спорта
В трех номинациях и двух категориях - любители и профессионалы. Кроме того, за звание главного силача страны боролись и женщины.
Такие соревнования в Червене планируется проводить регулярно. Следующие, весенние, приобретут статус международных.
Другие новости
19.12.2017 15:19 / Спорт Мужская сборная Беларуси по гандболу готовится к чемпионату Европы
19.12.2017 12:13 / Спорт "Эвертон" одержал волевую победу над "Суонси Сити"
19.12.2017 12:11 / Спорт Молодежная сборная Беларуси по хоккею расправилась с командой "Баффало"
19.12.2017 07:07 / Спорт Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо-Минск" в 19.20 на "Беларусь 5"
18.12.2017 21:36 / Спорт В Национальном олимпийском комитете подвели итоги сезона
18.12.2017 19:08 / Спорт Лучшей теннисисткой года признали Арину Соболенко
18.12.2017 18:03 / Спорт Рубрика "Матчбол"
18.12.2017 15:13 / Спорт Председатель Белорусской федерации волейбола заявил, что скоро отток наших кадров за рубеж завершится
18.12.2017 12:18 / Спорт Михаил Грабовский в третий раз стал отцом
18.12.2017 12:16 / Спорт Мужская сборная Беларуси по плаванию завоевала бронзу на чемпионате Европы
17.12.2017 21:01 / Спорт Беларусь снова на пьедестале
17.12.2017 15:10 / Спорт Первое время и место в финале чемпионата Европы
17.12.2017 15:01 / Спорт Ирина Кривко завоевала серебро на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси
17.12.2017 12:20 / Спорт Белорусские спортсмены завоевали третью медаль на этапе Кубка мира по фристайлу
17.12.2017 12:06 / Спорт Cегодня завершится этап Кубка мира по биатлону. Прямые трансляции на "Беларусь 5"
16.12.2017 21:00 / Спорт Белоруска Анна Гуськова - победительница первого этапа Кубка мира по фристайлу
16.12.2017 15:14 / Спорт Команда Президента обыграла хоккеистов Гомельской области 3:2
16.12.2017 15:12 / Спорт Без призовых мест