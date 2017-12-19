В Червене прошли республиканские соревнования по силовым видам спорта

18 Декабря 2017 15:29

В трех номинациях и двух категориях - любители и профессионалы. Кроме того, за звание главного силача страны боролись и женщины.

Такие соревнования в Червене планируется проводить регулярно. Следующие, весенние, приобретут статус международных.