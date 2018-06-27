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Чемпионат мира по футболу. Южная Корея - Германия. 2:0
27 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу. Южная Корея - Германия. Счет 2:0.
Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические дневники чемпионата на телеканалах
"Беларусь 5"
и
"Беларусь 2"
.
Теги:
#Чемпионат мира по футболу 2018
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