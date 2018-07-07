Чемпионат мира по футболу. Россия и Хорватия. Прямую трансляцию ведет "Беларусь 5"

Внимание любителей игры номер 1 сейчас приковано к стадиону "Фишт" в Сочи, где в эти минуты проходит последний матч четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу. На поле сборные России и Хорватии. А на трибунах, конечно, аншлаг - почти 48 тысяч зрителей. По очным встречам хорваты трижды играли с россиянами и ни разу не уступили. Причем и на этом мундиале "клеточные" еще ни разу не проиграли - четыре победы из четырех. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5". Отметим, победитель этой пары в полуфинале 11 июля встретится с Англией.