Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Хорватия - Англия. 2:1

Новости
Телевидение
Радио
Спецпроекты
Ведущие
О компании
Реклама
...
Новости
Телевидение
Радио
Спецпроекты
Ведущие
О компании
Реклама
Задать вопрос
Новости
Новости
Президент
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
ЧП
В мире
Новости Минска
Главный эфир
Краіна
Телевидение
АТН
События
Кастинг
Беларусь 1
Беларусь 2
Беларусь 3
Беларусь 5
Беларусь 24
НТВ-Беларусь
Вещание HD
Услуга телетекста
Радио
1 канал
Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
Студия звукозаписи
Спецпроекты
Детское "Евровидение 2018"
"Славянский базар - 2018"
Я знаю!
"Евровидение-2018"
Триумф. Героям спорта 2016
Большое Телевидение
"Телевершина"
Любіць Беларусь!
"БТ - 60. Наша история"
Онлайн-конференции
События
Ведущие
О компании
Реклама
Программа передач
Новости
Телевидение
Радио
Спецпроекты
Ведущие
О компании
Реклама
...
Новости
Телевидение
Радио
Спецпроекты
Ведущие
О компании
Реклама
Задать вопрос
Онлайн-вещание
Программа ТВ
Видео
Белорусский
Русский
Английский
BY
RU
EN
pr@tvr.by адрес
Новости
Новости
Президент
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
ЧП
В мире
Новости Минска
Главный эфир
Краіна
Телевидение
АТН
События
Кастинг
Беларусь 1
Беларусь 2
Беларусь 3
Беларусь 5
Беларусь 24
НТВ-Беларусь
Вещание HD
Услуга телетекста
Радио
1 канал
Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
Студия звукозаписи
Спецпроекты
Детское "Евровидение 2018"
"Славянский базар - 2018"
Я знаю!
"Евровидение-2018"
Триумф. Героям спорта 2016
Большое Телевидение
"Телевершина"
Любіць Беларусь!
"БТ - 60. Наша история"
Онлайн-конференции
События
Ведущие
О компании
Реклама
Программа передач
Новости
Новости
Президент
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
ЧП
В мире
Новости Минска
Главный эфир
Краіна
Телевидение
АТН
События
Кастинг
Беларусь 1
Беларусь 2
Беларусь 3
Беларусь 5
Беларусь 24
НТВ-Беларусь
Вещание HD
Услуга телетекста
Радио
1 канал
Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
Студия звукозаписи
Спецпроекты
Детское "Евровидение 2018"
"Славянский базар - 2018"
Я знаю!
"Евровидение-2018"
Триумф. Героям спорта 2016
Большое Телевидение
"Телевершина"
Любіць Беларусь!
"БТ - 60. Наша история"
Онлайн-конференции
События
Ведущие
О компании
Реклама
Программа передач
Онлайн-вещание
Новости
Телевидение
Радио
Спецпроекты
Ведущие
О компании
Реклама
...
Новости
Телевидение
Радио
Спецпроекты
Ведущие
О компании
Реклама
Задать вопрос
Искать
Новости
Президент
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
ЧП
В мире
Новости Минска
Главный эфир
Краіна
Еще
Главная
Новости
Спорт
Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Хорватия - Англия. 2:1
11 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Хорватия - Англия. Счет 2:1.
Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические дневники чемпионата на телеканале
"Беларусь 5"
.
Теги:
#Чемпионат мира по футболу 2018
Читайте также
11.07.2018 21:35
Первый тайм матча Англия - Хорватия подходит к концу. Счет - 1:0
11.07.2018 07:02
Сборная Франции - первый финалист ЧМ по футболу. Сегодня сыграют хорваты и англичане
Популярное
Рекомендуем
11.07.2018 21:07
КГБ обнародовал новые факты вскрытых коррупционных схем в системе здравоохранения
12.07.2018 17:02
На "Славянском базаре" начинается церемония награждения победителей 16-го Международного детского музыкального конкурса
12.07.2018 15:04
Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Гольшанским крахмальным заводом
12.07.2018 15:23
Белорусский государственный технологический университет первых абитуриентов встречал с подарками
12.07.2018 16:59
Около одной тысячи допинг-проб сдадут участники II Европейских игр в Минске
11.07.2018 19:00
Новые факты вскрытых коррупционных схем в системе здравоохранения
12.07.2018 17:05
Члены правительства Хорватии пришли на заседание в майках своей сборной по футболу
11.07.2018 19:06
Офицер сил спецопераций погиб при выполнении прыжка с парашютом
12.07.2018 15:30
Прогноз погоды на 13 июля
12.07.2018 15:10
Новое имя на Аллее звезд. "Славянский базар в Витебске" в предвкушении открытия
12.07.2018 17:01
Виктория Азаренко готовится к матчу смешанного разряда на Уимблдоне
12.07.2018 12:02
Белорусские вузы начинают прием документов
Сейчас читают
22.03.2018 12:01
"Союз-ФГ" летит к МКС с белорусско-российским космонавтом на борту
28.01.2017 15:26
Обледенелость под контролем коммунальников
26.03.2014 08:09
Будущее для бизнеса в Городке есть
08.06.2013 19:06
В Беларуси сейчас публично обсуждают антитабачный закон
Рекомендуем
12.07.2018 16:59
Около одной тысячи допинг-проб сдадут участники II Европейских игр в Минске
12.07.2018 17:01
Виктория Азаренко готовится к матчу смешанного разряда на Уимблдоне
12.07.2018 15:06
Семинар для шефов миссий 49 стран - участниц II Европейских игр завершился сегодня в Минске
12.07.2018 15:09
Татьяна Романович пробилась в финал чемпионата мира по легкой атлетике в метании молота
Предложи новость
Имя:
E-mail:
Телефон:
Видео:
Captcha:
*
2+3
=
Текст:
(Максимум символов:
3000
)
Осталось
символов
Изображение:
[ Добавить еще ]
Captcha:
*
2+3
=