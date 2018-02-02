2 Февраля 2018 15:17

Бюджет минского "Динамо" в следующем сезоне останется на прежнем уровне, сообщил в интервью "Прессболу" генеральный директор "зубров" Анатолий Курилец. Для наблюдательного совета клуба сформирован и лист кандидатов на место главного тренера. В списке и нынешний наставник "Динамо" Горди Дуайер. В этом сезоне минчане не выполнили задачу по выходу в плей-офф.