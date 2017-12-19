Борисовский БАТЭ утвержден чемпионом Беларуси по футболу

19 Декабря 2017 19:07

Исполком АББФ не стал пересматривать решения Дисциплинарного и Апеляционного комитетов по делу Веремко и утвердил окончательный вид турнирной таблицы. Золото у БАТЭ, серебро у минского "Динамо", бронза у "Шахтера". Отметим, 10 человек проголосовали за утверждение итогов, 3 против, 1 воздержался.