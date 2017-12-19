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Борисовский БАТЭ утвержден чемпионом Беларуси по футболу
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19 Декабря 2017 19:07

Борисовский БАТЭ утвержден чемпионом Беларуси по футболу

Исполком АББФ не стал пересматривать решения Дисциплинарного и Апеляционного комитетов по делу Веремко и утвердил окончательный вид турнирной таблицы. Золото у БАТЭ, серебро у минского "Динамо", бронза у "Шахтера". Отметим, 10 человек проголосовали за утверждение итогов, 3 против, 1 воздержался.

  

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