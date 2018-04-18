Бокун и Амброжейчик покидают тренировочный лагерь сборной Беларуси

18 Апреля 2018 15:19

Владимир Денисов снова присоединился к кэмпу. Напомним, ветеран по личным мотивам не летал вместе с нацкомандой в Швейцарию. Также тренировочный лагерь пополнили Артем Кислый, Александр Малявко, Артем Левша и Вячеслав Андрющенко, сообщает belarushockey.com. Напомним, в пятницу и субботу в Гродно дружина Льюиса сыграет два товарищеских поединка против Дании.