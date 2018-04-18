Главная>>Спорт>>Бокун и Амброжейчик покидают тренировочный лагерь сборной Беларуси
Спорт
RSS
Бокун и Амброжейчик покидают тренировочный лагерь сборной Беларуси
Скачать Поделиться

18 Апреля 2018 15:19

Бокун и Амброжейчик покидают тренировочный лагерь сборной Беларуси

Владимир Денисов снова присоединился к кэмпу. Напомним, ветеран по личным мотивам не летал вместе с нацкомандой в Швейцарию. Также тренировочный лагерь пополнили Артем Кислый, Александр Малявко, Артем Левша и Вячеслав Андрющенко, сообщает belarushockey.com. Напомним, в пятницу и субботу в Гродно дружина Льюиса сыграет два товарищеских поединка против Дании.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =