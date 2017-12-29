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Белорусский биатлон сегодня понес тяжелую утрату
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29 Декабря 2017 00:16

Белорусский биатлон сегодня понес тяжелую утрату

После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси Владимир Плаксин. Долгое время он был главным тренером национальной команды, в 90-х под руководством Владимира Николаевича на весь мир гремела мужская сборная Беларуси, завоевывая медали как в личных, так и в командных дисциплинах. Владимиру Плаксину было 68 лет.

  

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