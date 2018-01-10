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Белорусские теннисисты Илья Ивашко и Владимир Игнатик не попали на Australian Open
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10 Января 2018 12:18

Белорусские теннисисты Илья Ивашко и Владимир Игнатик не попали на Australian Open

Белорусские теннисисты Илья Ивашко и Владимир Игнатик не смогли преодолеть первый раунд квалификации турнира Большого шлема Australian Open. Ивашко уступил австрийцу Деннису Новаку 4:6, 6:4, 6:7. Игнатик не справился с американцем Кевином Кингом - 6:7, 2:6.

  

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