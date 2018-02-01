Белорусские спортсмены отправились в Южную Корею

1 Февраля 2018 21:02

Неделя остается до старта Олимпийских игр в Пхенчхане. Фристайлисты проводят сбор в Японии, а биатлонисты первыми прилетели в столицу зимней Олимпиады. И вот уже сегодня вся остальная команда Беларуси отправилась в Южную Корею - это сборные по горнолыжному спорту, конькобежному, шорт-треку и лыжным гонкам. Сегодня же в Пхенчхане открыта олимпийская деревня, которую посетил глава МОК Томас Бах. Эксклюзив от сборной Беларуси по фристайлу, ожидание белорусских спортсменов такого важного события в их карьере, новости из Южной Кореи. Все это в репортаже Андрея Козлова.

Рассказывает Андрей Козлов.

Последние минуты белорусских олимпийцев перед вылетом на соревнования, которые в карьере каждого занимают особенное место. Фотографии на память, звонки родным и близким и многочисленные интервью, в которых каждый осторожно говорит о своих целях и задачах в олимпийском Пхенчхане. За несколько дней более чем наполовину увеличился состав сборной Беларуси по конькобежному спорту. Компанию в Южной Корее Игнату Головатюку и Марине Зуевой составят Ксения Садовская и Виталий и Татьяна Михайловы.

Дополнительная квота позволила и сборной Беларуси по лыжным гонкам заявить еще одну спортсменку - Валентину Каминскую. Таким образом состав расширился до 8 человек, в числе которых и будущий 7-кратный участник Олимпийских игр Сергей Долидович, которого на такие исторические для всего белорусского спорта Игры провожала вся семья.

Тем временем трасса командой изучена - в прошлом году в Пхенчхане в рамках предолимпийской недели состоялся этап Кубка мира.

И именно сейчас автобус с нашими олимпийцами отправляется в Национальный аэропорт Минск, уже оттуда наши спортсмены возьмут курс на южнокорейский Пхенчхан.

Уже в аэропорту регистрация на рейс, вновь интервью и еще большее предвкушение олимпийского праздника. Завтра наши спортсмены уже будут в полную силу ощущать на себе атмосферу Пхенчхана.

Здесь же, в аэропорту, и сервисная группа сборной Беларуси по биатлону.

Наши биатлонисты, как известно, улетели в Южную Корею сутками ранее. Девушки тренировались в Хохфильцене, мужчины в Антхольце. И собравшись в Мюнхене, отправились в Сеул.

Соревнования у биатлонистов, и, кстати, у лыжников пройдут на базе вот этого живописного лыжного спорткомплекса "Альпенсия". Уже завтра по плану - первые тренировки.

Судя по социальным сетям, наши девушки в Пхенчхане чувствуют себя прекрасно.

Сегодня мы также связались с главным тренером сборной Беларуси по фристайлу Николаем Козеко - сборная тренируется вблизи Южной Кореи.

В столице зимних Олимпийских игр уже побывал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, который прибыл на электричке, чтобы проверить ход подготовительных работа. По словам руководителя олимпийского движения, он с нетерпением ждал подобного момента. Томас Бах также отметил и готовность олимпийской деревни, которая открыла свои двери сегодня.

Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета:

"Это сердце Олимпийских игр. Теперь мы можем сказать, что это одна из лучших, если не лучшая деревня в истории Олимпийских игр".

Здесь будут жить спортсмены, тренеры и члены спортивных делегаций, в том числе и белорусы. Площадка разбита на два кластера. Первый в горах - примет 3 тысячи 500 человек, второй - на 2 тысячи 700 - находится на побережье.

С каждым днем Олимпийские игры становятся все ближе. Белтелерадиокомпания запланировала 154 часа вещания из Южной Кореи. Сколько времени уделят прямым трансляциям? Какие виды спорта представлены? И каких сенсаций ждать от стартов? И даже как правильно называть столицу Олимпиады - можно узнать на сайте Белтелерадиокомпании.

Павел Булацкий, директор дирекции телеканала "Беларусь 5":

"На "Беларусь 1" будут трансляции открытия и закрытия, в том числе "Дневники" после "Панорамы". На "Беларусь 2" будут представлены трансляции белорусских спортсменов".

"Беларусь 5" и вовсе станет олимпийским - у телезрителей каналов Белтелерадиокомпании будет отличная возможность стать участниками главных Игр четырехлетия, которые совсем скоро начнутся в Южной Корее.