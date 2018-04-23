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Белоруска Анастасия Иванова - победительница марафона в Варшаве
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23 Апреля 2018 15:15

Белоруска Анастасия Иванова - победительница марафона в Варшаве

Она преодолела 42 километра за 2 часа 28 минут и 3 секунды, на 4 секунды опередив эфиопку Гдей. Отметим, в прошлом году в женских соревнованиях в столице Польши также лучшей была Иванова.

  

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