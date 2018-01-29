Беларусь получила пять дополнительных квот для участия в Олимпиаде в Пхенчхане

29 Января 2018 17:04

Для участия в Олимпиаде в Пхенчхане Беларусь получила пять дополнительных квот. Об этом стало известно во время аккредитации команды. Две дополнительные путевки оргкомитет выделил представителям лыжных гонок, и три пропуска достались конькобежцам. В ближайшее время решится, будут ли белорусы использовать все пять квот, а также кто воспользуется этим правом, на каких дистанциях будет выступать.