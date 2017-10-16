БАТЭ добывает волевую победу над "Витебском" 3:1

16 Октября 2017 15:23

В других матчах воскресенья брестское "Динамо" громит "Днепр" 3:0, "Слуцк" вырывает три очка у "Славии" 2:1, в поединке "Минск" - "Нафтан" ничья 2:2. Сегодня "Гомель" принимает "Торпедо". Прямая трансляция на "Беларусь 5". В таблице БАТЭ остается на третьей строке. На одно очко больше у минского "Динамо", на два - у "Шахтера".