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Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Хобарте
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10 Января 2018 08:01

Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Хобарте

Белорусская теннисистка около часа назад без особого труда одолела 35-ю ракетку мира Чжан Шуай - 7:6, 6:4. Матч спортсменок начался на два часа раньше запланированного, так как отменился другой поединок. В четвертьфинале Арина Соболенко в пятницу сыграет с украинкой Лесей Цуренко - 43-й ракеткой мира. Белоруска на 69-й строчке рейтинга WTA.

  

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