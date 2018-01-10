Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Хобарте

10 Января 2018 08:01

Белорусская теннисистка около часа назад без особого труда одолела 35-ю ракетку мира Чжан Шуай - 7:6, 6:4. Матч спортсменок начался на два часа раньше запланированного, так как отменился другой поединок. В четвертьфинале Арина Соболенко в пятницу сыграет с украинкой Лесей Цуренко - 43-й ракеткой мира. Белоруска на 69-й строчке рейтинга WTA.