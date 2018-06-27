Арина Соболенко - в четвертьфинале турнира в британском Истборне

27 Июня 2018

Самоотверженная игра, качественный теннис и вовремя показанный характер - эти качества позволили Арине Соболенко выйти в четвертьфинал представительного турнира в британском Истборне. Встреча против бельгийки Элизе Мертенс затянулась почти на три часа. В первом сете победила белоруска - 7:5, во второй партии уступила - 2:6. И в заключительном сете Соболенко добивается непростой виктории на тай-брейке - 7:6.

В четвертьфинале Соболенко встретится с победителем чешской пары Барбора Стрыцова - Каролина Плишкова. Соревнования в Истборне - подготовительные перед травяным турниром "Большого шлема" - Уимблдоном.

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