Арина Соболенко - в четвертьфинале турнира в британском Истборне

Самоотверженная игра, качественный теннис и вовремя показанный характер - эти качества позволили Арине Соболенко выйти в четвертьфинал представительного турнира в британском Истборне. Встреча против бельгийки Элизе Мертенс затянулась почти на три часа. В первом сете победила белоруска - 7:5, во второй партии уступила - 2:6. И в заключительном сете Соболенко добивается непростой виктории на тай-брейке - 7:6.

В четвертьфинале Соболенко встретится с победителем чешской пары Барбора Стрыцова - Каролина Плишкова. Соревнования в Истборне - подготовительные перед травяным турниром "Большого шлема" - Уимблдоном.