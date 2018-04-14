Арина Соболенко - против Камилы Джорджи, а Вера Лапко - против Кирстен Флипкенс

14 Апреля 2018 09:23

Арина Соболенко - против Камилы Джорджи, а Вера Лапко в четвертьфинале теннисного турнира в Лугано сыграет против Кирстен Флипкенс.

Бельгийка накануне выбила из борьбы нашу Александру Саснович. Итак, поединки за выход в полуфинал запланированы на сегодня, правда, в этот график может вмешаться и погода. Матчи проходят на открытом грунте. Трансляции со швейцарских кортов ведет телеканал "Беларусь 5".