Арина Соболенко начинает матч второго круга турнира в Истборне

Через считанные минуты Арина Соболенко начнет матч второго круга турнира в Истборне. Белорусская теннисистка пробует пробиться в 1/8 финала в поединке с Юлией Гёргес из Германии. Спортсменки уже вышли на корт и сейчас начнут разминаться. Картинку мы получаем в прямом эфире из Великобритании. Трансляция матча уже идет на телеканале "Беларусь 5". В рейтинге WTA немка на 13-ой строчке, а за Ариной 45-ая позиция. Девушки ранее не встречались.