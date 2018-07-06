Андрей Василевский и Антонио Санчич проводят матч 1/16 финала Уимблдона

Андрей Василевский и Антонио Санчич в эти минуты проводят матч 1/16 финала Уимблдона в парном разряде. В соперниках у белорусско-хорватского дуэта опытные Робин Хаасе и Роберт Линдстед. Прямую трансляцию встречи ведет "Беларусь 5". В первом сете голландцу и шведу удалось взять верх только на тай-брейке, он завершился со счетом 7:4. В эти минуты идет вторая партия.

Сегодня наши теннисисты выйдут на корты еще в четырех матчах. В женском парном разряде сыграют Арина Соболенко и Вероника Кудерметова, в смешанном разряде поборются за выход в следующий раунд Виктория Азаренко в паре с Джейми Марреем, Лидия Морозова и Ханс Подлипник-Кастильо, а также Андрей Василевский и Анастасия Родионова.