Александра Саснович поборется за выход в четвертьфинал турнира в Лугано

13 Апреля 2018 07:18

Первая ракетка Беларуси - Александра Саснович - сегодня поборется за выход в четвертьфинал престижного теннисного турнира в швейцарском Лугано. В соперницах у белоруски - Кирстен Флипкенс из Бельгии. До этого они встречались дважды, оба раза побеждала Саснович. Также в 1/8 финала Вера Лапко сегодня сыграет против Данки Ковинич из Черногории. Напомним, ранее в 1/4 финала соревнований пробилась Арина Соболенко.