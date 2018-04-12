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Александра Саснович поборется за выход в четвертьфинал турнира в Лугано
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13 Апреля 2018 07:18

Александра Саснович поборется за выход в четвертьфинал турнира в Лугано

Первая ракетка Беларуси - Александра Саснович - сегодня поборется за выход в четвертьфинал престижного теннисного турнира в швейцарском Лугано. В соперницах у белоруски - Кирстен Флипкенс из Бельгии. До этого они встречались дважды, оба раза побеждала Саснович. Также в 1/8 финала Вера Лапко сегодня сыграет против Данки Ковинич из Черногории. Напомним, ранее в 1/4 финала соревнований пробилась Арина Соболенко.

  

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