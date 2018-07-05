13 минут 50 секунд Неймар провел на газоне во время ЧМ по футболу

Журналисты подсчитали время лежания Неймара на газоне во время чемпионата мира по футболу. Бразильский нападающий всего за четыре матча провалялся на поле 13 минут 50 секунд. Правила против футболиста были нарушены 23 раза. Дольше всего Неймар находился на газоне во время игры с Мексикой - пять с половиной минут. Тогда мексиканский спортсмен наступил бразильцу на голень, и Неймар стал кричать и изображать муки.

Футбольное сообщество называет его поведение позорным. За футболистом наблюдают дети, которые начинают подражать ему. Коллеги из других стран призвали ФИФА наказать Неймара. Ближайшая игра у сборной Бразилии пройдет завтра с Бельгией в рамках четвертьфинала.