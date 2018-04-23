Завтра Президент Беларуси обратится с Посланием к народу и Национальному собранию

23 Апреля 2018 19:00

Как отметила пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт, мероприятие будет иметь определенные отличительные особенности.

"Это будет своего рода актуализация задач и тем, которые в течение прошлого года обсуждались во время масштабных и знаковых мероприятий с участием Президента. Сейчас главное - очертить круг глобальных задач на перспективу с учетом уже принятых решений и конкретных поручений", - подчеркнула Наталья Эйсмонт. Так, на уровне Главы государства обсуждали вопросы в сфере сельского хозяйства, ЖКХ, ценообразования, работы реального сектора экономики, продвижения экспорта, спорта, социальной и молодежной политики, а также уже принятые решения в части либерализации условий для ведения бизнеса и поощрения деловой инициативы граждан, развития цифровой экономики, науки и образования. Только с начала года и только во время публичных мероприятий экономической тематики коснулись около полусотни раз. На мероприятие в Овальный зал завтра традиционно приглашены высшие должностные лица, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, представители дипкорпуса и средств массовой информации. Выступление Главы государства будет идти в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также по Первому каналу Белорусского радио. Трансляция начнется в 10:30. Телеверсию Послания смотрите завтра в вечернем эфире белорусских телеканалов.