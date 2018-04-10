Все, что волнует СМИ, Президент обсудил с представителями главных массмедиа страны

10 Апреля 2018 19:01

Глубокая аналитика, авторская позиция, достоверные факты и воспитание кадров - всё, чего не хватает современной журналистике, стало темой встречи Главы государства с руководителями и представителями крупнейших массмедиа страны.

4-часовой диалог в Белтелерадиокомпании получился откровенным и открытым. Журналисты делились с Главой государства проблемами, которые есть в обществе и информационном пространстве, высказывали своё видение. Затронут целый спектр вопросов, включая новый закон о СМИ, обновлённое вещание белорусских телеканалов, подготовку журналистов и оперативное реагирование госорганов на критику. Говоря о влиянии СМИ, Александр Лукашенко сравнил их с оружием - более мощным, чем ядерное. Сегодня мировое медиапространство находится в состоянии информационной войны, отметил Глава государства, и у наших граждан нужно воспитывать иммунитет к недобросовестной информации. Поэтому большое значение придается высокому качеству отечественного контента в белорусских медиа. Президент ориентировал журналистов на новые формы работы и на творчество. В то время как новый закон о СМИ должен защитить зрителей и читателей от лживых новостей.

До начала разговора в открытой студии Глава государства ознакомился с обновлённым процессом телепроизводства. У входа в Белтелерадиокомпанию была развёрнута первая белорусская передвижная телестудия, которая работает на самых масштабных мероприятиях. Она передает сигнал в формате HD, на который в конце марта перешли сразу 6 каналов медиахолдинга. Этого раньше единовременно не делал никто в мире! По словам Президента, высокая чёткость картинки предполагает и высокое качество работы журналистов. Однако белорусские СМИ в столице и в регионах сталкиваются с кадровой проблемой. Уровень подготовки выпускников профильных вузов не всегда соответствует задачам современных массмедиа.

По окончании встречи Главе государства от всех журналистов подарили необычный портрет, где нашлось место творчеству и смекалке.

Беседа в открытой студии длилась 4 часа, но, по признанию самих журналистов, время в общении с таким интересным собеседником, как Глава государства, пролетело незаметно. После мероприятия участники встречи долго не расходились и делились впечатлениями с коллегами.

Ирина Акулович, генеральный директор информационного агентства "БелТА":

"Сегодня поднимались вопросы для журналистов очень важные. И я как человек, который только приехал в Минск из регионов, их знаю очень хорошо. Потому что факультет журналистики в Минске есть, но в регионы назад особо возвращаться никто не спешит. Все хотят остаться в столице, хотя, на самом деле, любой творческий человек понимает: сегодня в век развития технологий можно работать везде. Мало того, можно научиться там, но коль будет огромное желание, пойти дальше".

Владимир Перцов, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси: "Где Президент, а где, казалось бы, наши бытовые, профессиональные проблемы, но Президент знает об этом. Это меня как руководителя всегда впечатляет, потому что мы представляем, какой круг проблем, забот у Президента, другой масштаб и т. д. Но после такого разговора у простого журналиста и даже у студента, который был сегодня, у него будет другое отношение и к стране, и к руководителю страны, и к профессии журналиста, к освещению жизни нашей страны".

Большой репортаж о встрече Президента с представителями ведущих белорусских СМИ смотрите сегодня в итоговой программе "Панорама".