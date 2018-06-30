В Тростенце состоялся митинг-реквием в память о жертвах нацизма

Президент Александр Лукашенко посетил мемориальный комплекс "Тростенец", где состоялся митинг-реквием в память о жертвах нацизма. В мероприятии также приняли участие президенты Германии и Австрии.

Главы государств прошли по пути через символические вагоны к месту проведения митинга-реквиема. Во время выступления Александр Лукашенко призвал сохранить правду о прошедшей войне и не допустить возрождения страшного прошлого. По его словам, самым непостижимым явлением Второй мировой войны стали лагеря смерти. На территории одного из них - крупнейшего по числу жертв - построен новый памятный объект в Благовщине. Белорусский лидер призвал всех поддержать инициативу белорусской стороны по созданию электронной книги памяти жертв Тростенца. Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь убеждена в необходимости начать новый масштабный международный диалог, направленный на преодоление всех противоречий.

На церемонии присутствовали и многие другие зарубежные гости, включая представителей государственных и общественных организаций из Австрии, Германии, Израиля, Польши, Чехии. Известно, что в Тростенце погибли и родные супруги экс-президента Австрии Хайнца Фишера. На территории комплекса чета посадила дерево в память о погибших. Австрийская делегация еще до начала официальной части мероприятия осмотрела весь мемориальный комплекс.