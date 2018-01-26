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25 Января 2018 21:27

Александр Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки России Людмилы Сенчиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки России Людмилы Сенчиной в связи с ее смертью.

"Ушла из жизни замечательная певица, покорявшая слушателей проникновенным голосом, неповторимой манерой исполнения и огромным личным обаянием. Ее нежные, лирические музыкальные произведения, ставшие неотъемлемой частью советской эстрады, всегда пробуждали самые светлые и добрые чувства", - говорится в соболезновании. Александр Лукашенко подчеркнул, что на белорусской земле творчество Людмилы Сенчиной хорошо знают и любят.
  

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