Президент
25 Января 2018 21:27
Александр Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки России Людмилы Сенчиной
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки России Людмилы Сенчиной в связи с ее смертью.
"Ушла из жизни замечательная певица, покорявшая слушателей проникновенным голосом, неповторимой манерой исполнения и огромным личным обаянием. Ее нежные, лирические музыкальные произведения, ставшие неотъемлемой частью советской эстрады, всегда пробуждали самые светлые и добрые чувства", - говорится в соболезновании. Александр Лукашенко подчеркнул, что на белорусской земле творчество Людмилы Сенчиной хорошо знают и любят.
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