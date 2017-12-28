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Систему образования в Беларуси будут совершенствовать в 2018 году
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28 Декабря 2017 13:00

Систему образования в Беларуси будут совершенствовать в 2018 году

Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время новогоднего благотворительного праздника во Дворце Республики. В Минск на Главную елку страны съехались более 2 тысяч детей со всей республики. Президент призвал юных белорусов хорошо учиться, почаще отрываться от гаджетов, а главное - беречь и приумножать достижения современной Беларуси.

Зал Дворца Республики собрал отличников учебы, победителей олимпиад, тех, кто воспитывается в многодетных семьях и по разным причинам остался без родителей. Главным подарком для гостей праздника стало красочное представление "Похитители времени, или Как спасти Новый год" - сказка, в которой добро побеждает зло.

  

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