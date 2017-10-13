Саммиты стран Содружества и Высшего Евразийского экономического совета состоялись накануне в Сочи

12 Октября 2017 07:01

Участие в форумах принял Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что заявления о востребованности СНГ нужно подкрепить конкретными действиями, прежде всего в экономической сфере. Существуют в Содружестве и свои "болевые точки". Некоторые структуры в рамках СНГ работают не самым эффективным образом. Александр Лукашенко привел в пример Межпарламентскую ассамблею СНГ и предложил совершенствовать ее деятельность.

По итогам переговоров президенты подписали 18 документов. Самый большой пакет касается безопасности. Также лидеры Содружества приняли заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

Вопросы в сфере информатизации промышленного сотрудничества и международной деятельности рассматривались в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Экономики стран ЕАЭС в этом году вернулись на траекторию роста. Сделать эту тенденцию устойчивой - главная задача объединения. По итогам согласовано 16 документов. Страны одобрили бюджет ЕАЭС на следующий год - он составит более 8-ми миллиардов российских рублей. Президенты подписали и заявление о выполнении внутригосударственных процедур - для вступления в силу нового Таможенного кодекса. По этому документу на площадке ЕАЭС начинают работать с 1 января.