Рабочая встреча Александра Лукашенко и Марианны Щеткиной

В реализации Целей устойчивого развития заинтересовано каждое государство. О стратегии мирового масштаба сегодня шла речь в ходе рабочей встречи Президента и заместителя председателя Совета Республики.

Марианна Щеткина - национальный координатор по достижению Целей, которые представляют собой набор глобальных ориентиров. Это 17 пунктов, реализация которых рассчитана до 2030-го года. Среди них - повсеместная ликвидация нищеты, обеспечение продовольственной безопасности, доступа к источникам энергии и гендерного равенства. Все государства самостоятельно разрабатывают программы по устойчивому развитию, ориентируясь на общий принятый документ. Беларусь уже предприняла ряд важных шагов в этом направлении. По мнению Марианны Щеткиной, для нашей страны актуально учитывать глобальные цели при разработке документов самого высокого уровня. Важно также провести кампанию по информированию общества, в первую очередь молодежи. Планируется проведение Национального форума по Целям устойчивого развития с участием представителей власти, гражданского общества, бизнеса и академических кругов. Также сегодня в ходе рабочей встречи обсудили и иные направления работы Марианны Щеткиной. В частности, руководство крупной общественной организацией - Союзом женщин, и кураторство исполнения Декрета "О содействии занятости населения". Подробности рабочей встречи в следующем выпуске.