Продолжается официальный визит Президента Беларуси в Молдову

18 Апреля 2018 17:00

Как отметил Александр Лукашенко на переговорах с молдавским лидером Игорем Додоном, активному развитию сотрудничества двух стран ничто не мешает. Глава белорусского государства также отметил, что мы производим те товары, которые нужны в Молдове. А ее продукция востребована в Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, что, посещая бывшие республики Советского Союза, нигде не испытывает такой ностальгии, как в Молдове.

В расширенном составе главы государств обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества. Игорь Додон отметил, что Молдова заинтересована перенять опыт Беларуси в сельском хозяйстве, промышленности и социальной сфере.