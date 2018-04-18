Президент
18 Апреля 2018 17:00
Продолжается официальный визит Президента Беларуси в Молдову
Как отметил Александр Лукашенко на переговорах с молдавским лидером Игорем Додоном, активному развитию сотрудничества двух стран ничто не мешает. Глава белорусского государства также отметил, что мы производим те товары, которые нужны в Молдове. А ее продукция востребована в Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, что, посещая бывшие республики Советского Союза, нигде не испытывает такой ностальгии, как в Молдове.
В расширенном составе главы государств обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества. Игорь Додон отметил, что Молдова заинтересована перенять опыт Беларуси в сельском хозяйстве, промышленности и социальной сфере.
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