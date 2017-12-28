Президент тепло поздравил юных белорусов на Главной елке страны

28 Декабря 2017 15:00

Быть смелее, активнее, гордиться своей Родиной и приумножать достижения! С такими словами Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обратился к юным белорусам.

Во Дворец Республики съехались более 2 тысяч детей со всей страны. Это отличники учебы, победители олимпиад, те, кто воспитываются в многодетных семьях, а также те, кто по разным причинам остался без родителей. Новогодний благотворительный праздник — кульминация акции "Наши дети". Эта добрая традиция позволяет привлечь внимание к проблемам детства и оказать поддержку тем, кто нуждается в особой заботе. Александр Лукашенко призвал юных белорусов хорошо учиться, почаще отрываться от гаджетов и напомнил, что не везде в мире у детей есть возможность так весело встречать новогодние праздники.

Новый год – один из самых любимых праздников. Это время торжества и подарков. Поэтому к Главной новогодней елке страны дети готовились особенно. Их всех объединяют не только яркие костюмы, к слову, некоторые наряды дети шили себе сами, но и предвкушение праздника. Глава государства поздравил маленьких зрителей с наступающим Новым годом и пожелал им сохранить веру в добро, чистоту души, а также исполнения всех желаний. А они у ребят самые разные.

Главным подарком для гостей праздника стало красочное представление "Похитители времени, или как спасти Новый год". Сказка, в которой добро побеждает зло. Вручили детям и новогодние подарки от Президента. В ответ юные гости подготовили сувениры, сделанные своими руками. Александру Лукашенко от имени всех ребят страны подарили панно и арт-объект в виде новогодней елки и символа наступающего года — собаки.