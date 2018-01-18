18 Января 2018 19:01

Эффективность внешнеэкономической деятельности и оптимизация МИДа. Это главные темы, которые обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Президент принял с докладом Министра иностранных дел Владимира Макея. Речь шла о выполнении поручений Главы государства, данных на июльском совещании по приоритетам внешней политики.

Тогда участниками разговора стали около двух с половиной сотен человек. Среди них практически все белорусские послы, которые представляют интересы республики за рубежом.

Внешнеполитическая география Беларуси охватывает все континенты. Дипотношения установлены со 170 странами. Фундамент нашей внешней политики - многовекторность. Укрепляем сотрудничество не только с соседями, идем на Восток и Запад, расширяем взаимодействие по дальней дуге. Главный критерий эффективности внешней экономики - рост белорусского экспорта. И в этом вопросе у посольств ключевая роль.

Владимир Макей сообщил о позитивном тренде - за неполный 2017 продажи за рубеж увеличились. Тем не менее Глава государства поручил проанализировать все аспекты внешнеэкономической деятельности и обратить внимание на недостатки.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "В развитии внешнеэкономической деятельности по итогам 2017 года наблюдаются положительные тенденции. Произошел рост экспорта на 23 %. Причем на 2/3 это произошло за счет роста цен, но на 1/3 за счет физического роста экспорта. Поэтому в целом это можно считать положительной тенденцией. Тщательный анализ говорит о том, что не надо самоуспокаиваться. Что касается диверсификации, здесь подвижки тоже есть, но предстоит еще очень много работы".

Беларусь поддерживает торговые отношения более чем со 190 государствами мира. Важнейшие экспортные позиции - нефть и продукты нефтепереработки, минеральные удобрения, металлопродукция, грузовые и легковые автомобили, тракторы, шины, молочная и мясная продукция. В целом продажи за рубеж увеличились на 23 % и составили 26 с половиной миллиардов долларов.

Как видно, за неполный 2017 поставки белорусских товаров возросли по всем направлениям. В страны СНГ, и, в частности, в Россию. Еще больший прирост экспорта - в государства вне Содружества. Динамично развиваются торговые отношения с партнерами в Латинской Америке, Азиатском регионе. Почти на треть выросли поставки в государства Евросоюза.

По итогам встречи Владимир Макей поделился подробностями с журналистами. В целом согласованы концептуальные подходы внешнеполитической и экономической деятельности на этот год. В феврале МИД планирует провести итоговую коллегию с участием представителей других министерств и ведомств, предприятий-экспортеров. Подведут итоги работы за прошедший период и определят задачи на перспективу.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Никогда не надо останавливаться на достигнутом, и Президент сегодня еще раз обратил на это внимание. Да, есть определенные позитивные подвижки, но мы должны понимать, что это происходит в том числе благодаря в целом благоприятной экономической конъюнктуре в мире. Есть и заслуги наших конкретных экспортеров, отраслей, МИД в том, что произошел рост экспорта и товарооборота с другими странами. Главой государства в свое время была поставлена задача по диверсификации нашей внешнеэкономической деятельности. Да, сегодня определенные подвижки произошли, но мы не достигли тех показателей, которые были определены Президентом. Над этим предстоит работать".

Глава внешнеполитического ведомства также доложил об итогах оптимизации центрального аппарата МИДа, он сокращен на треть. А загранучреждения - на 15 %. Этот процесс продолжится. В то же время прорабатывается открытие новых посольств в одной из стран Африки и в Европе. Обсуждался график зарубежных визитов Главы государства в этом году. Президент проинформирован и о важных международных мероприятиях, которые планируется провести в Беларуси. Среди них конференция ОБСЕ по борьбе с терроризмом. Ожидается открытие мемориала в Тростенце, в котором примут участие руководители зарубежных государств.