Президент посещает Минский онкологический диспансер

29 Декабря 2017 12:00

Своевременная медицинская помощь и обновление медучреждений. Об этом идет речь в Минском онкологическом диспансере.

Его посещает Президент. Старейшее медучреждение страны. Еще в 2011 было принято решение о его реконструкции и строительстве нового радиологического корпуса. За это время проведена серьезная модернизация инфраструктуры учреждения, обновлена база. В новом корпусе будет функционировать крупнейшее в Европе отделение ядерной медицины, что заметно увеличит возможности лечения и диагностики тех, кто страдает от рака щитовидной железы. За последние 5 лет число пациентов на учете онкологической службы города увеличилось практически на треть. Сегодня это около 63 000 человек. Несмотря на то что заболеваемость растет, удалось не допустить роста смертности от таких патологий. И все благодаря внедрению современных методик диагностики и лечения злокачественных новообразований и пристальному вниманию государства к этой проблеме.

Владимир Караник, главврач Минского городского клинического онкологического диспансера: "Во-вторых, мы не могли обеспечивать в полной мере потребность в данном виде лечения. Поскольку ежегодно мы проводили радиодиагностику где-то 700 пациентов, а потребность - 800-850. И мы понимали, что если дальше затягивать с реконструкцией, с расширением, то будут накапливаться пациенты, которые не смогут получить помощь. Сейчас отделение расширено вдвое. Это позволит обеспечить полную доступность данного вида помощи и, учитывая, что у нас очень большой опыт проведения данного вида лечения и наши результаты признаны во всем мире, это обеспечит в том числе экспортный потенциал в качестве высокотехнологичных методов оказания помощи."

Пожалуй, это один из лучших центров в Европе. Ежегодно здесь выполняют 10 000 операций. Половина из них - сложные и высокотехнологичные. Лечиться в Минск приезжают пациенты из-за рубежа.