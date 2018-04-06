Президент поручил создать концепцию деревни будущего

3 Апреля 2018 15:01

Выработать действенный механизм для реализации концепции "Деревня будущего".

Такую задачу поставил сегодня правительству Президент Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны. Обстоятельный разговор по развитию АПК - это логическое продолжение практики системного анализа работы всех отраслей экономики. Главная цель - повышение эффективности. Затронув тему развития деревень, Глава государства потребовал полностью внедрить новые социальные стандарты на селе и подчеркнул: только при решении проблем аграрная отрасль сможет выйти на качественно новый уровень.

Глава государства потребовал незамедлительно провести проверки по всем выявленным в АПК нарушениям. А также поставил задачу освоить производство оригинальной продовольственной продукции и новые рынки сбыта.

Александр Лукашенко посоветовал изменить стиль работы в аграрной отрасли, потребовал искоренить посредничество по закупкам внутри страны. И подчеркнул, что сельхозпроизводство - сегодня это бизнес, а не социальный проект. Подробности большого совещания в наших следующих выпусках.