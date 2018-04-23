Президент Беларуси сегодня обратится с Посланием к народу и парламенту

24 Апреля 2018 07:01

Президент Александр Лукашенко сегодня обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Традиционно на мероприятие в Овальный зал приглашены высшие должностные лица, члены правительства, руководители госорганов, крупнейших компаний, ведущих вузов, банков, дипломатический корпус и СМИ. На этот раз формат Послания претерпит изменения.

Наш обозреватель Илона Красутская уже находится в Овальном зале, у нее узнаем все подробности предстоящего мероприятия.

В Овальном зале Дома правительства пока непривычно пусто. Но через несколько часов все кресла займут члены правительства, высшие должностные лица, парламентарии, дипломаты. И еще миллионы в прямом эфире будут наблюдать по ту сторону экрана за ежегодным Посланием Главы государства.

Учитывая предельную откровенность и коммуникабельность Президента, да и опыт прошлых лет, мероприятие по праву можно назвать масштабным. Это касается и формата, и тем: открытый разговор. Без прикрас о существующих проблемах и перспективах в экономике, социальной сфере, международной политике на высшем уровне говорят постоянно. Развитию цифровой экономики, АПК, здравоохранению, образованию, спорту Президент посвящает большие совещания. С начала года во Дворце Независимости и вне его затрагивали экономическую тематику около полусотни раз. Да и множество задач были определены в марте во время отчета правительства, Нацбанка и местных властей. Поэтому сейчас главное - очертить круг глобальных задач на будущее с учетом уже принятых решений и конкретных поручений. Накануне журналисты, безусловно, интересовались у экспертов, парламентариев, сенаторов, какие еще темы может поднять Глава государства. Среди предположений - занятость, повышение доходов населения, развитие регионов, совершенствование инвестиционной политики.