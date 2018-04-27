Президент Беларуси с рабочей поездкой посещает Гомельскую область

27 Апреля 2018 17:01

На контроле выполнение поручения по строительству нового моста, соединяющего Туров и Житковичи. Главе государства доложат об организации переправы через реку Припять, техническом состоянии аварийного моста и проекте его реконструкции. Накануне на совещании в Минске Президент поручил завершить строительство к 7 ноября. Также Александр Лукашенко сегодня посетит Туровский молочный комбинат. Это предприятие начало свою работу 5 лет назад. Оно уже стало центром притяжения и сырья, и рабочей силы для всего региона, а также дает три четверти общего объема промышленного производства Житковичского района. Здесь трудятся 320 человек, средняя зарплата - больше тысячи рублей. Во время рабочей поездки Главе государства также доложат о социально-экономическом состоянии района, выполнении поручений по благоустройству и развитию города Турова.