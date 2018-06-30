Президент Беларуси провел ряд кадровых назначений. Все они касаются КГБ

Об ответственности и эффективности в работе сегодня говорили и во Дворце Независимости. Президент принял ряд кадровых решений. Все они касаются Комитета госбезопасности.

Заместителем председателя КГБ стал Владимир Калач. Ранее он руководил управлением по Минску и Минской области. На этом посту его сменил Дмитрий Реуцкий, до этого он возглавлял одно из главных управлений центрального аппарата КГБ. Олег Столярчук будет отвечать за работу комитета в Витебской области. Ранее он руководил Институтом национальной безопасности. Его преемник на этой должности Вячеслав Езерский работал на посту начальника КГБ по Брестской области, на которую теперь назначен Сергей Гладышев. Рокировка произошла в руководстве управлений КГБ по Могилевской и Гродненской областям. На аналогичные должности, но в новые регионы назначены Александр Терехов и Александр Неверовский. Обращаясь ко всем специалистам, Президент отметил, что главная задача КГБ - обеспечить безопасность внутри страны. Комитет многое делает и с точки зрения экономики, и в целях защиты конституционного строя. Среди основных направлений работы - борьба с коррупцией, разведка и контрразведка, правительственная связь, и, конечно, борьба с терроризмом. Александр Лукашенко отметил, что эта проблема не характерна для Беларуси, но успокаиваться ни в коем случае нельзя.

Особый акцент Президента на недопустимости, чтобы в КГБ появились тенденции, против которых данная структура и борется. Речь о коррупции, взятках и аморальном поведении в принципе. Ведь на плечах этих профессионалов - безопасность, суверенитет и независимость государства.

Важный момент и качественная работа в регионах. Президент подчеркивает, что многие из назначаемых в руководство КГБ идут работать в территориальные органы, где есть опасность столкнуться с фактами "круговой поруки и компанейщины". Требование Александра Лукашенко - непредвзятый и объективный взгляд на факты. Комитет должен держать "марку доверия" общества, качественно сформированную еще в советские времена.

Все кадровые решения выверены. Подготовка к этим назначениям велась более полугода. Председатель КГБ отметил, что ждет хорошего эффекта от нынешней ставки на молодых перспективных руководителей.

Стоит отметить, что деятельность Комитета госбезопасности в последние месяцы особенно заметна. Связано это с рядом коррупционных разоблачений среди чиновников самого высокого ранга. Работа КГБ получила высокую оценку и со стороны Президента.