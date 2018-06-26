Президент Беларуси принял верительные грамоты послов десяти стран

Беларусь выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот.





Сразу десять новых послов аккредитованы в нашей стране. Среди них представители Польши, Италии, Пакистана, Узбекистана, Эквадора. А дипломаты Кипра, Мьянмы, Непала, Конго и Замбии будут работать у нас по совместительству. С этой красивой и символической церемонии официально стартует их миссия. Верительные грамоты - это документ, подтверждающий полномочия дипломатов. Приветствуя послов, Глава государства отдельно подчеркнул важный национальный момент внешней политики Беларуси.

После церемонии за символическим бокалом шампанского Президент пообщался с представителями посольского корпуса. Каждый из дипломатов не просто представляет интересы своей страны, но призван работать для продвижения сотрудничества с Беларусью.

Официальный Минск приветствует создание полноценного диппредставительства Узбекистана. Приоритетная задача - выстраивание добрососедских отношений с Польшей. Годы успешного сотрудничества уже связывают Минск и Рим. Есть интерес развивать диалог с Кипром, Латинской Америкой и Азией. Создана хорошая основа для развития контактов с Пакистаном. Аккредитация послов африканских стран позволит найти новые точки соприкосновения.