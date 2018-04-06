Президент Беларуси принял ряд кадровых решений

5 Апреля 2018 15:00
Президент Беларуси принял ряд кадровых решенийСегодня Президент Беларуси провел ряд кадровых назначений.
Министром лесного хозяйства стал Виталий Дрожжа. До этого он занимал должность директора национального парка "Браславские озера". Александр Лукашенко нацелил бережно относиться к этому природному богатству страны, заниматься лесовосстановлением, высаживая больше саженцев на пустующих территориях. Одна из ключевых задач - навести порядок в сфере лесного хозяйства и искоренить мошеннические схемы продажи древесины.
Заместителем главы Администрации Президента назначен Владимир Жевняк, который до этого более 15 лет работал в Национальном центре законодательства и правовых исследований. Владимиру Жевняку Александр Лукашенко поставил задачу осовременить систему идеологической работы в стране. Новый руководитель и у Белорусского телеграфного агентства. Должность заняла Ирина Акулович, экс-руководитель телерадиокомпании "Могилев", которая, к слову, немалую часть своей карьеры связала с работой и в Агентстве теленовостей. Обращаясь к новому руководителю БелТА, Глава государства заявил, что рассчитывает на новую ступень в развитии телеграфного агентства.