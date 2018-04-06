Президент Беларуси принял ряд кадровых решений

5 Апреля 2018 15:00

Сегодня Президент Беларуси провел ряд кадровых назначений.

Министром лесного хозяйства стал Виталий Дрожжа. До этого он занимал должность директора национального парка "Браславские озера". Александр Лукашенко нацелил бережно относиться к этому природному богатству страны, заниматься лесовосстановлением, высаживая больше саженцев на пустующих территориях. Одна из ключевых задач - навести порядок в сфере лесного хозяйства и искоренить мошеннические схемы продажи древесины.

Заместителем главы Администрации Президента назначен Владимир Жевняк, который до этого более 15 лет работал в Национальном центре законодательства и правовых исследований. Владимиру Жевняку Александр Лукашенко поставил задачу осовременить систему идеологической работы в стране. Новый руководитель и у Белорусского телеграфного агентства. Должность заняла Ирина Акулович, экс-руководитель телерадиокомпании "Могилев", которая, к слову, немалую часть своей карьеры связала с работой и в Агентстве теленовостей. Обращаясь к новому руководителю БелТА, Глава государства заявил, что рассчитывает на новую ступень в развитии телеграфного агентства.