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Президент Беларуси предложил совершенствовать деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ
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11 Октября 2017 17:00

Президент Беларуси предложил совершенствовать деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ

В Сочи продолжается саммит глав государств СНГ. Александр Лукашенко в своем выступлении отметил, что некоторые структуры в рамках СНГ работают не самым эффективным образом.

Президент Беларуси выделил Межпарламентскую ассамблею СНГ и предложил совершенствовать ее деятельность.

Лидерам государств предстоит обсудить и вопросы интеграции в рамках ЕАЭС. Высший Евразийский экономический совет начинает свою работу в эти минуты.

  

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