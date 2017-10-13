Президент Беларуси предложил совершенствовать деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ

11 Октября 2017 17:00

В Сочи продолжается саммит глав государств СНГ. Александр Лукашенко в своем выступлении отметил, что некоторые структуры в рамках СНГ работают не самым эффективным образом.

Президент Беларуси выделил Межпарламентскую ассамблею СНГ и предложил совершенствовать ее деятельность.

Лидерам государств предстоит обсудить и вопросы интеграции в рамках ЕАЭС. Высший Евразийский экономический совет начинает свою работу в эти минуты.