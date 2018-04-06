Президент
6 Апреля 2018 13:01
Президент предлагает сформировать под эгидой ООН стратегию противостояния новым вызовам и угрозам
В ее основе должно лежать международное право. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителями делегаций - участниками заседания Совета министров иностранных дел СНГ. Также Минск полностью поддерживает программу, по которой работает Содружество в нынешнем году.
Выработать приемлемые для всех принципы сотрудничества в Европе - еще одна инициатива Беларуси.
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