Председатель КНР и президент Азербайджана поздравили Главу государства и белорусский народ с национальным праздником

Тёплые слова белорусам от друзей и партнеров поступают из разных уголков планеты. Многочисленные поздравления с Днем Независимости пришли на адрес Президента нашей страны. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил возрастающее международное положение и влияние Минска, а также экономическое развитие страны.

Белорусская мечта о благополучной и счастливой жизни народа, мирном и стабильном государстве претворяется в реальность. Как хороший друг китайская сторона испытывает сердечную радость. Глава КНР придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений, ценит и личную крепкую дружбу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил особое удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений. "Дружественная Беларусь сегодня успешно идет по пути укрепления независимости и суверенитета, совершенствования госуправления и политической системы. Последовательное социально-экономическое развитие страны является подтверждением целенаправленности выбранного курса", - говорится в поздравлении.

Главу государства и белорусский народ поздравили президенты стран - партнеров в рамках ЕАЭС, СНГ, а также руководители государств Евросоюза. Торжественной послание направил лидер Франции Эммануэль Макрон. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что межгосударственные отношения с Беларусью занимают приоритетное место во внешнеполитической деятельности Душанбе.