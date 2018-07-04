Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес белорусов и Президента

Искренние и наилучшие пожелания пришли от глав государств, королей, правительств крупнейших держав Китая, Индии, России, США, стран Европейского и Евразийского союзов, государств Содружества представителей международных организаций, известных политиков. География отправителей - от Абу-Даби до Стокгольма, от Пхеньяна и Даки до Вашингтона.

Десятки телеграмм со всех уголков планеты. Мировые лидеры, руководители международных организаций, члены монарших семей поздравили Главу государства и белорусов с главным национальным праздником - Днем Независимости.

И. Алиев: "Беларусь успешно идет по пути укрепления независимости".

Искренние и теплые поздравления в адрес Президента и жителей страны пришли от лидеров государств СНГ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал белорусам мира и благополучия, а Александру Лукашенко - здоровья и успехов. "Дружественная Беларусь сегодня успешно идет по пути укрепления независимости", - отметил президент Азербайджана.

Одной из первых поздравила Беларусь с главным праздником официальная Москва – сразу две телеграммы – от президента Путина и премьер-министра Медведева. "Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны", – говорится в поздравлении главы Российской Федерации.

И. Додон: "В Молдове высоко оцениваются достижения Беларуси".

Процветания и благополучия желают Беларуси лидеры Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Молдовы. Президент нашей южной соседки - Украины - отметил в поздравительном письме, что наша страна демонстрирует преданность миру и региональной стабильности. Развитие добрососедских отношений с Беларусью Петр Порошенко назвал одним из приоритетов внешней политики Украины. Вклад официального Минска и белорусского Президента в урегулирование украинского кризиса отметил в телеграмме и экс-президент Украины Леонид Кучма.

Значительный прогресс в отношениях и перспективы сотрудничества. К поздравлениям присоединились и лидеры европейских стран. Президент Италии Серджо Матарелла, к примеру, выразил уверенность, что диалог между Беларусью и ЕС будет "стимулировать обогащение двустороннего сотрудничества".

Э. Макрон: "Желаю, чтобы мы смогли вместе продолжать и усиливать эту позитивную динамику".

Наилучшие пожелания от лидеров Сербии, Болгарии, Швейцарии. Об укреплении двусторонних связей говорится в телеграмме президента Пятой республики. Стимулом может стать намеченное на осень заседание белорусско-французской экономической комиссии, отмечает в письме Александру Лукашенко Эммануэль Макрон.

Император Акихито: "Сердечные поздравления и искренние пожелания счастья и процветания".

Не остались в стороне и монаршие дворы - не только Европы, но и Азии. Наилучшие пожелания и теплый привет шлют белорусам Королева Елизавета Вторая, Король Швеции Карл XVI Густав и император Японии Акихито.

Миролюбивую политику Беларуси и достижения нашей страны знают и ценят во всем мире. Минск и страны дальней дуги разделяют тысячи километров. Но расстояние - не помеха. Поздравительные телеграммы приходят в столицу от лидеров Алжира, Кубы, Венесуэлы, Турции, Сирии, ОАЭ, Ирана, Короля Иордании и даже генерал-губернатора Австралийского союза.

П. Косгроув: "Австралия приветствует внимание Беларуси к проведению реформ".

Питер Косгроув пишет: "Зеленый континент поддерживает стремление Беларуси ко вступлению во Всемирную торговую организацию и благодарит за обмен опытом в изучении лесных пожаров".

"Белорусская мечта" о благополучной и счастливой жизни народа, мирном и стабильном государстве претворяется в реальность. Это цитата из поздравления лидера КНР Си Цзиньпина. Китай - стратегический партнер Беларуси. Пекин ценит и двусторонние отношения, и личную крепкую дружбу между Си Цзиньпином и Александром Лукашенко.

Папа Франциск: "Прошу Бога даровать поддержку в стремлении к общему благу".

Важность духовной традиции народа подчеркивается в поздравлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. А предстоятель Римско-католической церкви Папа Франциск молится в эти дни о поддержке в стремлении к общему благу для всех белорусов - это строка из телеграммы, которая пришла из Ватикана.

"Организация Объединенных Наций обогащается многообразием стран-участниц" - пишет белорусскому лидеру Генсек ООН Антониу Гуттериш. Беларусь – государство учредитель и активный участник площадок Всемирной Организации, автор многих инициатив. В том числе по борьбе с трафикингом и поддержке семьи.

А. Гуттериш: "Передаю самые теплые поздравления народу Беларуси по случаю Дня Независимости".

Анониу Гуттериш заверяет Александра Лукашенко в непрекращающейся работе по улучшению эффективности ООН, продвижению мира и устойчивого развития.

М. Помпео: "США привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Беларуси".

А Госдепартамент Соединенных Штатов в официальном заявлении по случаю Дня Независимости Беларуси сообщает о поддержке суверенитета нашей страны и ее территориальной целостности. "Мы привержены продвижению общих целей и укреплению взаимопонимания", отмечает глава американской дипломатии Майк Помпео. "Пусть грядущий год будет годом благополучия и мира для двух стран", - желает официальный Вашингтон.

Кстати, 4 июля США отмечают свой главный государственный праздник. И уже белорусский лидер направил в Белый дом телеграмму с поздравлениями. "Надеюсь на продолжение позитивной динамики в отношениях между нашими государствами и дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов", - говорится в письме Александра Лукашенко Дональду Трампу.