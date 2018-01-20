21 Января 2018 12:09

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Глава государства отметил, что за четверть века Беларуси и Кыргызстану удалось выстроить гармоничную систему взаимодействия, которая основана на принципах дружбы, партнерства и уважения.

"Беларусь и Кыргызстан последовательно развивают конструктивное сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной сферах, углубляют интеграционные связи в рамках ЕАЭС, эффективно решают задачи поддержания стабильности и безопасности", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также подтвердил свою приверженность к дальнейшему укреплению открытого диалога в целях всестороннего расширения белорусско-кыргызских связей.

В поступившем в адрес белорусского лидера поздравлении Сооронбая Жээнбекова выражается уверенность, что в ближайшее время совместными усилиями удастся вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень развития.