Поздравление Мило Джукановичу с избранием на пост Президента Черногории

16 Апреля 2018 12:30

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Мило Джукановича с избранием на пост Президента Черногории.



"Ваша победа свидетельствует о поддержке гражданами курса на обеспечение стабильности, поступательное развитие государства и укрепление его авторитета на международной арене. Надеюсь на дальнейшее расширение дружественных белорусско-черногорских отношений и плодотворного сотрудничества во всех сферах взаимного интереса", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко пожелал Мило Джукановичу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Черногории - мира и благополучия.