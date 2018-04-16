Президент
16 Апреля 2018 12:30
Поздравление Мило Джукановичу с избранием на пост Президента Черногории
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Мило Джукановича с избранием на пост Президента Черногории.
"Ваша победа свидетельствует о поддержке гражданами курса на обеспечение стабильности, поступательное развитие государства и укрепление его авторитета на международной арене. Надеюсь на дальнейшее расширение дружественных белорусско-черногорских отношений и плодотворного сотрудничества во всех сферах взаимного интереса", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Мило Джукановичу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Черногории - мира и благополучия.
Другие новости
16.04.2018 12:00 / Президент Александр Лукашенко совершит официальный визит в Молдову
14.04.2018 21:10 / Президент Участникам чемпионата Беларуси безвозмездно предоставят ледовые арены
14.04.2018 09:04 / Президент Президент Беларуси: Развитие спорта - один из приоритетов государственной политики
13.04.2018 21:00 / Президент Встреча в Национальном олимпийском комитете. Подробности масштабного совещания
13.04.2018 17:01 / Президент В Национальном олимпийском комитете состоялось совещание по развитию зимних видов спорта
13.04.2018 15:00 / Президент Спорт - это не только здоровье нации, но и один из приоритетов госполитики
13.04.2018 12:00 / Президент Большое совещание у Президента по развитию зимних видов спорта
13.04.2018 07:00 / Президент Беларусь готова к предметному разговору с Ярославской областью по всем направлениям сотрудничества
12.04.2018 21:00 / Президент С визитом в Минске делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым
12.04.2018 19:02 / Президент Беларусь - Азербайджан. Лидеры двух стран обозначили ориентиры на ближайшее будущее
12.04.2018 17:00 / Президент Повестку дня белорусско-азербайджанских отношений по телефону сегодня обсудили президенты двух стран
12.04.2018 15:01 / Президент Совместные проекты Беларуси и Ярославской области обсудили во Дворце Независимости
12.04.2018 13:01 / Президент Беларусь предлагает Ярославской области свое участие в инфраструктурных проектах и госпрограммах
12.04.2018 12:06 / Президент Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
12.04.2018 12:05 / Президент Президент Беларуси встретился с губернатором Ярославской области России
11.04.2018 21:03 / Президент Самые яркие моменты встречи Президента с представителями СМИ
11.04.2018 19:01 / Президент Соболезнование Президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике
11.04.2018 07:01 / Президент Президент Александр Лукашенко ориентирует белорусские СМИ на новые формы работы