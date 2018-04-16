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16 Апреля 2018 12:30

Поздравление Мило Джукановичу с избранием на пост Президента Черногории

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Мило Джукановича с избранием на пост Президента Черногории.

"Ваша победа свидетельствует о поддержке гражданами курса на обеспечение стабильности, поступательное развитие государства и укрепление его авторитета на международной арене. Надеюсь на дальнейшее расширение дружественных белорусско-черногорских отношений и плодотворного сотрудничества во всех сферах взаимного интереса", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Мило Джукановичу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Черногории - мира и благополучия.

  

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