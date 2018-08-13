Поздравление белорусским легкоатлеткам с прекрасным выступлением в марафоне на чемпионате Европы

13 Августа 2018

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды Беларуси по легкой атлетике Ольгу Мазуренок, Марину Доманцевич, Анастасию Иванову и Нину Савину с прекрасным выступлением в марафоне на чемпионате Европы 2018 года. 

Глава государства выразил особую признательность лидеру команды Ольге Мазуренок. "Твоя победа в личном и командном зачетах не только значимый спортивный результат, но и яркий пример самоотверженности и мужества, на который должны равняться будущие чемпионы", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что команда с честью прошла изнурительное испытание на трассе в Берлине и завоевала командный кубок, подтвердив силу белорусской легкоатлетической школы. "Вами гордится страна!", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также пожелал спортсменкам крепкого здоровья и новых успехов.

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